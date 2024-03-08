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Булыкин назвал закономерность в игре «Реала»

Экс-футболист Булыкин заявил, что «Реал» побеждает или тяжело, или на фарте

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Роман Владимиров/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин оценил выход мадридского «Реала» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Своим мнением он поделился с Vprognoze.ru.

«Реал» не был в своей хорошей форме, из-за чего сложились трудности. Если посмотреть, как у «Реала» получаются игры, то можно вынести закономерность — они или тяжело, или на фарте выигрывают матчи. Поэтому Мбаппе им придется ко двору. А так, мы много матчей «Реала» видели, где команда на волевых или на фарте побеждала.

Игры забываются, а результат остается, что для мадридцев самое главное. Уверен, у команды еще будут суперматчи, после которых все забудут о той плохой игре, тем более результат был добыт», — заявил Булыкин.

В 1/8 финала «Реал» встречался с клубом «РБ Лейпциг». 6 марта команды сыграли вничью 1:1. «Сливочные» прошли дальше по сумме двух матчей, в первой игре они одержали победу со счетом 1:0.

Ранее звезда «Реала» повторил достижение Дзюбы в Лиге чемпионов.

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