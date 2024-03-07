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Промес выпустил трек о своем тюремном сроке

Промес выпустил новую песню, где спел о своем судебном приговоре

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twitter.com/fcsm_official

Голландский футболист «Спартака» Квинси Промес выпустил новую песню под названием «100 Stones». В ней упоминается тюремный срок, который он получил в результате решения суда в Нидерландах.

«Я не хочу видеть, как плачут мои дети. Мужчины утверждают, что прикрывают меня, но я их больше не вижу, потому что судья дал мне девять лет. Но я не плачу из-за этого дерьма, потому что живу без страха» — гласит текст песни.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Промес сбежал с места аварии в надежде, что об этом никто не узнает. Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет в Россию из ОАЭ, футболиста задержали местные правоохранители и посадили под домашний арест.

Ранее Каррера заявил, что «Спартак» может принять меры против Промеса.

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