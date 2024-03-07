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Экс-тренер ЦСКА порадовался за то, что Чалов отказал «Зениту»

Тренер вратарей Чанов: рад, что Чалов отказал «Зениту»

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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал о своем отношении к тому, что нападающий красно-синих Федор Чалов этой зимой отказался от перехода в «Зенит». Его слова передает Legalbet.

«Как болельщик и тренер ЦСКА, который работал с Чаловым, конечно, я очень рад, что он отказал «Зениту» в зимнее трансферное окно. Если Чалов все-таки перейдет в какой-то европейский чемпионат, то тут сильного расстройства не будет, это возможность для роста. Если Чалову предоставится шанс снова уехать в Европу, то это будет очень даже неплохо», — сказал Чанов.

Контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до декабря 2024 года. Ранее RT сообщил о предложении «Зенита» в размере €10 млн за переход Чалова.

Нападающий является воспитанником московского клуба, куда попал в 2006 году. Спустя десять лет Чалов дебютировал за основную команду, а в сезоне-2018/19 стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 15 голов.

В текущем сезоне РПЛ Чалов провел все 19 матчей, отметился восьмью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Он является лучшим бомбардиром команды.

Ранее ЦСКА сообщил о договоренности с Чаловым по контракту.

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