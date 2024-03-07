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Путин заявил, что Олимпиада без россиян многое теряет

Путин заявил, что международные турниры многое теряют без российских спортсменов

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что крупные международные спортивные соревнования многое теряют, когда в них не участвуют российские атлеты. Его слова приводит ТАСС.

В новом Дворце самбо в Краснодаре Путин пообщался со спортсменами. Одна из участниц беседы заметила, что «без участия России на Олимпийских играх — это не Олимпийские игры, чемпионат Европы, чемпионат мира — это местечковые соревнования», поскольку российские спортсмены — «лучшие в мире».

«Так и есть. Полностью согласен», — сказал глава государства.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. В декабре 2023 года МОК принял решение допустить российских спортсменов до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе при выполнении ряда условий.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее глава МОК обвинил Россию в вопиющем нарушении Олимпийской хартии.

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