МОК ответил на вопрос о допуске россиян до церемонии открытия Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) в надлежащее время объявит решение по участию российских спортсменов в церемонии открытия Игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.

«Об этом будет объявлено в надлежащее время», — заявили агентству в пресс-службе МОК.

Ближайшее заседание исполкома организации пройдет в Лозанне (Швейцария) с 19 по 21 марта.

6 марта Международный паралимпийский комитет (IPC) опубликовал правила участия спортсменов в нейтральном статусе в предстоящих Паралимпийских играх. Россияне смогут выступить на Паралимпиаде только в качестве нейтральных спортсменов и в рамках личного зачета. Также они пропустят церемонию открытия и закрытия.

IPC лишил Паралимпийский комитет России (ПКР) членства в организации в августе 2016 года перед Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро. ПКР был условно восстановлен в правах в марте 2019-го.

Российские паралимпийцы также не смогли принять участие в Паралимпиаде, которая проходила в 2022 году в Пекине.

Ранее сборная Литвы отказалась играть с Белоруссией в отборе Евро.