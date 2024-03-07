Звезда «Реала» повторил достижение Дзюбы в Лиге чемпионов

Футболист мадридского «Реала» Джуд Беллингем отметился результативной передачей в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» и повторил достижение российского форварда Артема Дзюбы. Об этом сообщается аккаунт OptaJose в соцсети X.

Беллингем совершал результативные действия в шести первых матчах за «Реал» в Лиге чемпионов. На счету английского хавбека четыре забитых мяча и четыре результативные передачи.

По данным OptaJose, с сезона-2003/04 четверо футболистов отмечались результативными действиями (гол или передача) в первых шести матчах в Лиге чемпионов за один клуб. Беллингем повторил достижение Артема Дзюбы (шесть голов и две передачи за петербургский «Зенит» в 2015 году), Килиана Мбаппе (четыре гола и три передачи за «Пари Сен-Жермен» в 2017 году) и Себастьяна Аллера (11 голов и две передачи за семь матчей кряду за амстердамский «Аякс» в 2021 году).

Матч «Реал» — «РБ Лейпциг» завершился вничью 1:1. «Сливочные» прошли дальше по сумме двух матчей, в первой игре они одержали победу со счетом 1:0.

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