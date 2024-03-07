Жена Овечкина рассказала, с кем из российских игроков НХЛ дружит муж

Анастасия Шубская, супруга нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, рассказала в интервью «Спорт-Экспрессу» об отношениях мужа с российскими игроками Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Больше всего и дружим с Орловыми и Кузнецовыми. А общаемся со всеми русскими ребятами. Виделись и пересекались со многими игроками и их женами на чемпионатах мира, Кубке мира. С Капризовым, Тарасенко, Василевскими, Кучеровыми... Когда с девочками общаешься, а мужья за страну играют — это какое-то особое сплочение», — заявила Шубская.

Александр Овечкин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в гонке лучших снайперов в истории лиги. Легендарный канадец за свою карьеру забросил 894 шайбы. На счету Овечкина 839 голов, отставание составляет 55 шайб.

Всего в текущем сезоне НХЛ российский форвард провел 57 матчей, отметившись 17 заброшенными шайбами и 28 результативными передачами.

В следующем матче «Вашингтон» на выезде сыграет с «Питтсбург Пингвинз».

Ранее российский хоккеист уступил первое место в списке бомбардиров сезона НХЛ.