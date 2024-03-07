Массимо Каррера о Промесе: мне не нравится слово «преступник»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что красно-белые могут принять меры против футболиста команды Квинси Промеса, если он не сможет длительное время выходить на поле, передает «Спорт-Экспресс».

«Может ли преступник играть в «Спартаке»? Мне не нравится слово «преступник». Если игрок не сможет выполнять свою работу, клуб должен защитить себя», — сказал Каррера.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Промес сбежал с места аварии в надежде, что об этом никто не узнает. Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет в Россию из ОАЭ, футболиста задержали местные правоохранители и посадили под домашний арест.

Ранее стало известно, что спасет Промеса от выдачи Интерполу.