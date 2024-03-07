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Мирра Андреева сенсационно уступила в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе

Мирра Андреева проиграла в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе Кэти Волынец

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Tracey Nearmy/Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева уступила в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе представительнице США Кэти Волынец.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 7 минут, завершилась со счетом 5:7, 5:7.

В следующем круге Волынец встретится с представительницей Туниса Онс Жабер.

Андреева на Открытом чемпионате Австралии — 2024 дошла до четвертого круга. В борьбе за выход в четвертьфинал она уступила представительнице Чехии Барборе Крейчиковой со счетом 6:4, 3:6, 2:6.

Ранее Международная федерация тенниса (ITF) на своем официальном сайте сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Спортсмены получат возможность принять участие в одиночном разряде.

Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Даниила Медведева призвали улучшить свою игру при помощи нового тренера.

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