Мирра Андреева сенсационно уступила в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Мирра Андреева уступила в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе представительнице США Кэти Волынец.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 7 минут, завершилась со счетом 5:7, 5:7.

В следующем круге Волынец встретится с представительницей Туниса Онс Жабер.

Андреева на Открытом чемпионате Австралии — 2024 дошла до четвертого круга. В борьбе за выход в четвертьфинал она уступила представительнице Чехии Барборе Крейчиковой со счетом 6:4, 3:6, 2:6.

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