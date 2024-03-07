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Стали известны четыре участника 1/4 финала Лиги чемпионов

Определились первые четыре участника четвертьфинала Лиги чемпионов

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Carl Recine/Reuters

Мадридский «Реал», французский «ПСЖ», английский «Манчестер Сити» и мюнхенская «Бавария» стали первыми участниками 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Реал» в 1/8 финала обыграл немецкий «РБ Лейпциг», «ПСЖ» прошел испанский «Реал Сосьедад», «Манчестер Сити» одолел датский «Копенгаген», а «Бавария» прошла римский «Лацио».

Еще четыре четвертьфиналиста определятся на следующей неделе. На проход в четвертьфинал претендуют лондонский «Арсенал», португальский «Порту», каталонская «Барселона», итальянский «Наполи», дортмундская «Боруссия», нидерландский ПСВ, мадридский «Атлетико» и миланский «Интер».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому «Бетису» по сумме двух матчей 2:3. «Спартак» благодаря победе на групповом этапе должен был сыграть в плей-офф с «РБ Лейпциг».

Ранее сообщалось, что сборная России сыграет с действующим чемпионом мира.

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