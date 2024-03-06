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Российских теннисистов допустили до Олимпийских игр 2024 года

Российских теннисистов допустили на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе

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kovop/Shutterstock

Международная федерация тенниса (ITF) на своем официальном сайте сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Спортсмены получат возможность принять участие в одиночном разряде.

Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Олимпийские игры в Париже стартуют в конце июля 2024 года.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Российские теннисисты пропустили Уимблдон 2022 года, а затем были возвращены на турнир 2023 года.

Ранее была названа причина, почему женский теннис объективно уступает мужскому.

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