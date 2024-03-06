ПКР сделал заявление после публикации критериев допуска россиян на Паралимпиаду

Паралимпийский комитет России (ПКР) на своем официальном сайте выступил с заявлением, после публикации Международным паралимпийским комитетом (IPC) критериев допуска россиян на Паралимпиаду в Париже.

«Паралимпийский комитет России считает, что это дискриминационное решение по отношению к российским спортсменам по национальному признаку. Отказывать спортсменам в демонстрации того, что они происходят из определенной страны, или в радости победы, когда звучит гимн их страны, — значит лишать их права на национальную идентичность», — сказано в заявлении.

Россияне смогут выступить на турнире только в качестве нейтральных спортсменов и в рамках личного зачета. Также они пропустят церемонию открытия и закрытия.

IPC лишил ПКР членства в организации в августе 2016 года перед Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро. ПКР был условно восстановлен в правах в марте 2019-го.

Российские паралимпийцы не смогли принять участие в Паралимпиаде, которая проходила в 2022 году в Пекине. Для российских олимпийцев Игры в Пекине стали последним крупным международным турниром.

Ранее было названо количество квот, предоставленных российским пловцам на Паралимпиаду.