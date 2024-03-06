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Лидер чемпионата Германии начал поиски нового тренера

Bild: «Байер» ищет преемника Хаби Алонсо на случай его ухода

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Federico Gambarini/dpa/picture-alliance

Руководство леверкузенского «Байера» приступило к поискам нового главного тренера, который может стать заменой испанцу Хаби Алонсо, сообщает Bild.

По информации источника, в клубе готовы к тому, что Алонсо по окончании нынешнего сезона примет решение покинуть «Байер», поэтому уже составили шорт-лист, куда входят более 10 человек. На данный момент клуб интересуется Раулем, который работает с дублем мадридского «Реала», и Себастианом Хенессом, возглавляющим «Штутгарт». При этом руководство «аспириновых» уверено, что Алонсо остается в клубе еще минимум на сезон.

41-летний Алонсо возглавляет «Байер» с 2022 года. В текущем сезоне его подопечные с 64 очками занимают первое место в Бундеслиге после 27 туров, опережая мюнхенскую «Баварию» на 10 баллов.

В качестве футболиста Алонсо выступал за «Реал» с 2009 по 2014 год и в составе команды стал чемпионом Испании, дважды обладателем Кубка страны, победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

Алонсо также играл за «Эйбар», «Реал Сосьедад», «Ливерпуль» и «Баварию». В футболке сборной Испании он становился победителем чемпионата мира и дважды чемпионата Европы.

Ранее тренер «ПСЖ» призвал не набрасывать фекалии и не выдумывать конфликт с Килианом Мбаппе.

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