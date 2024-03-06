Дисквалифицированная за допинг Валиева посетила Всемирный фестиваль молодежи

Российская фигуристка Камила Валиева в своем Telegram-канале опубликовала пост, посвященный Всемирному фестивалю молодежи, который проходит в эти дни в Сочи.

Спортсменка заявила, что до этого не принимала участия в столь масштабных мероприятиях.

«Я просто в восторге от того, что сейчас происходит на Всемирном фестивале молодежи! Давно я не видела такого удивительного масштаба! Вчера я побывала на премии ИРИ и даже вручала ее! А сам фестиваль стал площадкой для общения между молодыми людьми», — заявила Валиева.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место в командном турнире Олимпийских игр — 2022, не став лишать Россию медалей в целом. Золото досталось США.

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