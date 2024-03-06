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Фигуристка Медведева рассказала о выборе стать медийной

Фигуристка Медведева призналась, что сама выбрала стать медийной

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Евгения Медведева/YouTube

Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что осознанно выбрала стать медийной, когда начала совмещать шоу-бизнес в профессиональном фигурном катании. Об этом она рассказала в интервью kp.ru.

«Я выбрала быть медийной, потому что мне это интересно. При этом я понимаю, что у этой медали есть две стороны. Но можно самим устанавливать рамки публичности своей личной жизни. Есть блогеры, которые выкладывают всю подноготную, а потом удивляются, почему их скандалы все обсуждают», — подчеркнула спортсменка.

По ее словам, у тех, кто публично выставляет свои личные отношения на публику, одновременно публичными становятся и скандалы.

До этого Евгения Медведева подтвердила, что будет принимать участие в шоу-турнире «Русский вызов», который пройдет 9 марта в Санкт-Петербурге. При этом спортсменка уточнила, что ее постановка пока не готова. По ее словам, для выступления только начали искать музыку и шить платье.

Жеребьевка «Русского вызова» запланирована на 7 марта. В 2024 году призовой фонд соревнований составит 15 млн рублей. В них также примут участие Елизавета Туктамышева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и другие фигуристы.

Ранее Медведева рассказала, что верит в футбольное «Динамо».

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