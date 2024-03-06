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Булыкин назвал московскую команду, у которой получается догонять «Зенит» и «Краснодар»

Булыкин: пока догонять «Зенит» и «Краснодар» получается только у «Динамо»

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Нина Зотина/РИА Новости

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин подвел итоги 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), выразив надежду, что московские клубы смогут догнать «Краснодар» и петербургский «Зенит», передает «Vprognoze.ru».

«Все хотели сыграть аккуратно, потому что поставили во главу результат. Я надеюсь, что московские команды смогут догнать «Краснодар» и «Зенит». Но пока это получается только у «Динамо», — сказал Булыкин.

После 19 туров чемпионата России «Динамо» занимает третье место, набрав 35 очков. «Локомотив» вместе со «Спартаком» делит четвертое место в турнирной таблице (по 31 очку). «Краснодар», набравший 39 очков, продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ. На два очка меньше у идущего вторым «Зенита».

«Локомотив» в 19-м туре уступил «Динамо» со счетом 1:2. «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0), а московский ЦСКА не сумел обыграть «Оренбург» (1:1).

Ранее Булыкин дал совет «Локомотиву».

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