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Мбаппе рассказал, что у него много проблем в «ПСЖ»

Футболист «ПСЖ» Мбаппе: у меня много проблем

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Reuters

Футболист французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, что у него хорошие отношения с тренером команды Луисом Энрике, передает RMC Sport.

«У нас с тренером очень хорошие отношения. С ним нет проблем, хотя люди могут думать, что проблема есть. У меня много проблем, но они не касаются тренера», — сказал Мбаппе.

Мбаппе все еще не подписал контракт с мадридским «Реалом» и пока ведет переговоры по личным условиям. В «ПСЖ» хотят, чтобы футболист отказался от части подписного бонуса в новой команде из-за того, что он обещал клубу, что не покинет его бесплатно.

При этом форвард уже согласился отказаться от причитающегося ему бонуса за лояльность в размере €80 млн от «ПСЖ».

Нынешний контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом. На «Сантьяго Бернабеу» уже начали продавать шарфы с изображением французского форварда, соответствующие фото появились в сети.

Ранее Мбаппе опроверг информацию о переходе в «Реал».

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