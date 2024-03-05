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CAS опубликовал мотивировочную часть по апелляции на отстранение ОКР

CAS выложил мотивировочную часть решения по апелляции ОКР на отстранение

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РИА «Новости»

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть вердикта по апелляции Олимпийского комитета России (ОКР) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о приостановке членства в международной организации. Документ доступен на сайте CAS.

МОК отстранил ОКР в октябре 2023 года из-за включения в состав олимпийских советов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Апелляцию зарегистрировали 6 ноября, Олимпийский комитет России требовал отмены решения МОК и восстановить полноправное членство в организации. CAS рассмотрел апелляцию ОКР 26 января.

23 февраля CAS отклонил апелляцию, заявив, что исполнительный комитет Международного олимпийского комитета «не нарушил принципов законности, прогнозирования, равенства или пропорциональности». ОКР заявил, что решение CAS об отклонении апелляции свидетельствует о «невиданных масштабах спортивной и гражданской дискриминации» в отношении российских спортсменов в преддверии Олимпийских игр — 2024.

Международный олимпийский комитет допустил атлетов из России до Игр в 2024 году. Однако участвовать спортсмены обязаны в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Лавров обвинил президента МОК в предательстве идеалов олимпизма.

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