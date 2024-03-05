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Промеса назвали главным дураком в истории сборной Нидерландов

AD: Промес — самый глупый игрок сборной Нидерландов в истории

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Григорий Сысоев/РИА Новости

В издании AD появилась статья, в которой журналист назвал футболиста «Спартака» Квинси Промеса главным дураком в истории сборной Нидерландов.

«Да, Промес — самый безумный/глупый игрок сборной всех времен. Вопрос только в том, удастся ли кому-то его в этом превзойти», — сказано в статье.

Промес вызывался в сборную Нидерландов с 2014 по 2021 год. На его счету 50 матчей и семь забитых голов в футболке национальной команды.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Он ранее играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Промес сбежал с места аварии в надежде, что об этом никто не узнает. Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет в Россию из ОАЭ, футболиста задержали местные правоохранители. Он несколько дней пробыл в Дубае, но скоро вернется в Россию.

Ранее депутат Свищев высказался о возвращении Промеса в Россию.

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