Дзюбу и Абаскаля назвали главными разочарованиями 19-го тура РПЛ

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов в своем Telegram-канале выделил тройку главных разочарований 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«3-е место. Дюпин. Странная и нелепая, ошибка, которая повлияла на ход матча. 2-е место. Абаскаль. Про его поведение и всю ситуацию уже сказано многое, но лично мне не понятны действия тренера. 1-е место. Дзюба. Игрок, от которого многого ожидают, но на поле выглядит совершенно не готовым к возобновлению сезона», — написал Радимов.

Дюпин стал участником пропущенного гола «Рубина» в матче с «Краснодаром», выйдя из ворот.

2 марта «Зенит» на своем поле сыграл вничью со «Спартаком» 0:0 в рамках 19-го тура РПЛ. Абаскаль пропускал эту встречу из-за дисквалификации. Он прилетел с командой в Санкт-Петербург из Дубая, но перед игрой уехал в Москву и смотрел матч на базе.

3 марта «Локомотив» уступил «Динамо» со счетом 1:2. В составе победителей голами отметились Бителло и Макаров. У «Локомотива» забитый мяч на счету Жемалетдинова. Дзюба был заменен в перерыве матча.

Ранее стало известно, почему Абаскаль улетел в Москву перед гостевым матчем с «Зенитом».