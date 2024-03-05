Черчесов остался недоволен Дзюбой

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в матче против «Динамо».

«Видно, что функционально пока он не готов, а мы знаем, что Артему с его габаритами надо быть готовым функционально и, самое главное, эмоционально. Ни того ни другого в Дзюбе в матче с «Динамо» я не увидел и расстроился, что он не проявил себя. Я скажу, что этот негатив его взбодрит, потому что ему нужен определенный толчок от тренера, журналиста или от ситуации», — сказал Черчесов в интервью на телеканале «Россия 24».

3 марта «Локомотив» уступил «Динамо» со счетом 1:2. В составе победителей голами отметились Бителло и Макаров. У «Локомотива» забитый мяч на счету Жемалетдинова. Дзюба был заменен в перерыве матча.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 17 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

Ранее Дзюбу назвали пешеходом.