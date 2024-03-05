«Интересы «Спартака» превыше всего»: депутат Госдумы о возвращении Промеса в Россию

Глава комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о возвращении в Россию игрока «Спартака» Квинси Промеса. Его слова передает Sport24.

«Возвращение Промеса в Россию — это неплохо как и для «Спартака», так и для болельщиков. Пусть играет. Порочит ли Промес честь клуба — дело «Спартака». Клуб отстаивает не только интересы Квинси, но и свои личные. Интересы «Спартака» превыше всего.

Вот если Нидерланды докажут «Спартаку» и нашим правоохранительным органам, что Промес действительно такой негодяй, то клуб примет решение согласно совести и законодательству РФ», — сказал Свищев.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Промес сбежал с места аварии в надежде, что об этом никто не узнает. Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет в Россию из ОАЭ, футболиста задержали местные правоохранители. Он несколько дней пробыл в Дубае, но скоро вернется в Россию.

Ранее Газзаев признался, что ему не хотелось бы, чтобы Промеса бросили.