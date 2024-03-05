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Роналду посоветовали заткнуться из-за Месси

Экс-игрок «Челси» Лебеф раскритиковал Роналду за слова о Лиге 1

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Yazeed Aldhawaihi/Reuters

Бывший игрок «Челси» Франк Лебеф прокомментировал слова нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который заявил, что чемпионат Саудовской Аравии сильнее национального французского первенства, объяснив, что это было сказано из-за аргентинского форварда Лионеля Месси. Его слова приводит Goal.

«Меня раздражают слова Криштиану Роналду о том, что саудовская лига лучше Лиги 1. Как вы думаете, почему он решил сказать так про Лигу 1, а не про чемпионат Португалии? Это потому, что Лионель Месси играл в Лиге 1», — заявил он.

Месси два года выступал за «ПСЖ».

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел 20 матчей, забив 22 мяча. В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» занимает второе место, имея в активе 53 очка. На первом месте идет «Аль-Хиляль», опережая «Аль-Наср» на девять баллов.

Криштиану Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию. Он является игроком «Аль-Насра» с января 2023 года. В стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, но легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.

Ранее возлюбленная Роналду рассказала, когда футболист закончит карьеру.

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