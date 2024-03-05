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Газзаев о Промесе: не хотелось бы, чтобы его бросили

Тренер Газзаев заявил, что Промес очень многое сделал для «Спартака»

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Валерий Газзаев назвал непростой историю с задержанием нидерландского нападающего столичного «Спартака» Квинси Промеса в ОАЭ. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Но он очень многое сделал для «Спартака». Не хотелось бы, чтобы его бросили... Здесь у каждого своя правда. Должен и клуб включиться, и РФС нужно обозначить свою позицию. Комментировать юридические моменты, его дело мне сложно. Точка пока в этом вопросе не поставлена», — заявил Газзаев.

4 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса не отправят в тюрьму по делу о ДТП в Дубае. Футболист ограничится штрафом.

По словам журналиста, форвард «Спартака» вылетит в Россию 5 марта. Таким образом, он сможет принять участие в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом», который пройдет 10 марта в «Лужниках».

В конце февраля Промес сбежал с места аварии в надежде, что об этом никто не узнает. Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет в Россию из ОАЭ, футболиста задержали местные правоохранители. 4 марта стало известно, что Промес находится в ОАЭ под домашним арестом.

Ранее Промеса обвинили в «подставе» «Спартака».

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