Экс-тренер «Спартака» объяснил, кто выиграет борьбу за выживание в РПЛ

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что тем командам, которые ведут борьбу за выживание в Российской премьер-лиге (РПЛ), необходимо в каждом матче бороться за победу, а не цепляться за ничьи.

В матче 19-го тура РПЛ находящиеся в зоне вылета «Балтика» и «Сочи» сыграли вничью (0:0).

«Сложно сказать, кто из них останется, а кто нет. Кто будет побеждать, тот и останется в РПЛ, потому что ничьими ты не выберешься из зоны вылета: уцелеть, когда набираешь по одному очку, сложно. Надо стараться бороться за три очка в каждой игре, только так можно не вылететь», — заявил Гладилин.

В турнирной таблице чемпионата России «Балтика» занимает 15-е место, набрав 14 очков. «Сочи» располагается на 16-й строчке, имея в активе 12 баллов.

В следующем туре клуб из Калининграда сыграет с «Оренбургом». Встреча состоится 10 марта. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Команда с берегов Черного моря отправится в Москву, где сыграет с «Локомотивом». Матч пройдет 10 марта. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее Валерий Гладилин призвал ЦСКА играть до финального свистка.