Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-тренер «Спартака» объяснил, кто выиграет борьбу за выживание в РПЛ

Тренер Гладилин заявил, что ничьи не помогут командам из зоны вылета в РПЛ

close
100%
Виталий Невар/РИА Новости

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что тем командам, которые ведут борьбу за выживание в Российской премьер-лиге (РПЛ), необходимо в каждом матче бороться за победу, а не цепляться за ничьи.

В матче 19-го тура РПЛ находящиеся в зоне вылета «Балтика» и «Сочи» сыграли вничью (0:0).

«Сложно сказать, кто из них останется, а кто нет. Кто будет побеждать, тот и останется в РПЛ, потому что ничьими ты не выберешься из зоны вылета: уцелеть, когда набираешь по одному очку, сложно. Надо стараться бороться за три очка в каждой игре, только так можно не вылететь», — заявил Гладилин.

В турнирной таблице чемпионата России «Балтика» занимает 15-е место, набрав 14 очков. «Сочи» располагается на 16-й строчке, имея в активе 12 баллов.

В следующем туре клуб из Калининграда сыграет с «Оренбургом». Встреча состоится 10 марта. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Команда с берегов Черного моря отправится в Москву, где сыграет с «Локомотивом». Матч пройдет 10 марта. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее Валерий Гладилин призвал ЦСКА играть до финального свистка.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами