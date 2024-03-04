Экс-наставник «Спартака» объяснил, почему «Локомотив» проиграл «Динамо»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что московское «Динамо» могло переиграть «Локомотив» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с более крупным счетом.

По его мнению, у тренерского штаба «железнодорожников» будет еще много работы над тем, чтобы создать организованную команду.

«Сложно сказать, что конкретно у них не получается, команде надо самой разобраться что идет не так, просто «Динамо» было сильнее в вопросе организации. Я думаю, что Личка переиграл Галактионова в этом компоненте. В конце немного, при счете 2:0, «Динамо» стало делать замены, можно было бы их и не делать, тогда, я думаю, они бы победили с более крупным счетом. В общем «Динамо» победило заслуженно», — заявил Гладилин.

«Динамо» после 19 туров РПЛ идет на третьем месте (35 очков). Второе место занимает «Зенит» (37 очков). Лидирует «Краснодар», набравший 39 очков. Следующий матч московская команда проведет дома против грозненского «Ахмата». Матч 20-го тура РПЛ состоится 9 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее Валерий Гладилин назвал «Динамо» одним из претендентов на чемпионство в РПЛ.