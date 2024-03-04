Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по хет-трикам

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов повторил клубный рекорд по числу хет-триков за один сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 4 марта «Миннесота» на своем льду принимала «Сан-Хосе Шаркс» и одержала победу со счетом 4:3. Капризов забросил три шайбы в ворота соперника. Россиянин оформил хет-трик в третий раз за сезон.

Таким образом, он повторил рекорд «Миннесоты» по числу хет-триков в одном сезоне. Ранее подобное удалось Заку Паризе (2015/16) и Мариану Габорику (2002/03).

26-летний Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года, до этого он три года защищал цвета московского ЦСКА. В России он также играл за новокузнецкий «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев».

В текущем сезоне россиянин провел в НХЛ 55 матчей, отметившись 29 заброшенными шайбами и 38 результативными передачами. Он с отрывом является лучшим бомбардиром команды. Оформленный в матче с «Шаркс» хет-трик позволил ему набрать 300 очков в карьере в рамках НХЛ. Капризов стал пятым действующим игроком по скорости набора 300 очков в НХЛ. Для этого российскому форварду понадобилось 258 матчей.

Ранее Евгений Малкин прервал 13-матчевую безголевую серию.