Генменеджер «Вашингтона» заявил о давлении Овечкина на клуб

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал о желании российского нападающего команды Александра Овечкина сыграть в плей-офф Кубка Стэнли. Его слова передает RMNB.

«Ови хочет победить. Он оказывает на нас давление, и это хорошо. Я все понимаю. Поэтому мы постараемся остаться конкурентоспособными с нашими молодыми игроками.

Обсуждал ли я с ним планы? Да, мы разговаривали. Клуб хочет оставаться конкурентоспособными, но при этом привлекать молодых ребят, развивать их и следить за будущим нашей организации», — сказал Маклеллан.

3 марта в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своем льду «Аризону Койотс» и разгромно уступил со счетом 2:5. Овечкин стал автором результативной передачи.

«Кэпиталз» с 65 очками занимает 10-е место в Восточной конференции. У идущей восьмой «Филадельфии», которая на данный момент попадает в плей-офф, на шесть очков больше. Следующий матч «Вашингтон» проведет 8 марта против «Питтсбурга».

Ранее Овечкин продлил свою результативную серию в НХЛ.