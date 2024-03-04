Овечкин продлил свою результативную серию в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативным действием в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Аризоны Койотс».

Встреча между командами завершилась победой «Койотс» со счетом 5:2. К 25-й минуте команда вела со счетом 2:0 (Логан Кули и Джейсон Цукер). Затем Сонни Милано отыграл одну шайбу, ему ассистировал Овечкин. Еще до второго перерыва «Кэпиталз» снова дважды пропустили (Майкл Кесселринг и Дилан Гюнтер). А в заключительном периоде команды обменялись голами.

Для Александра Овечкина это третье результативное действие в трех последних матчах подряд. Ранее он отметился заброшенной шайбой в игре против «Филадельфии» и ассистом — в матче с «Детройтом».

Всего в текущем сезоне НХЛ российский форвард провел 57 матчей, отметившись 17 заброшенными шайбами и 28 результативными передачами.

Россиянин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в гонке лучших снайперов в истории лиги. Легендарный канадец за свою карьеру забросил 894 шайбы. На счету Овечкина 839 голов, отставание составляет 55 шайб.

Ранее Овечкин вплотную приблизился к Коффи в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.