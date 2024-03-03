Тарасова рассказала о своем отношении к Олимпиаде

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасов заявила, что воспринимает Олимпийские игры как праздник, передает «Спорт-Экспресс».

«Это совершенно отдельное соревнование. Это лучшее, самое большое соревнование. Я воспринимаю Олимпиаду как праздник», — сказала Тарасова.

Членство Олимпийского комитета России (ОКР) в Международном олимпийском комитете (МОК) приостановлено. Причиной этому послужило включение в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а решение было принято в октябре 2023 года. 27 февраля президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что российская команда не поедет на Олимпийские игры — 2024 в Париже.

В декабре 2023 года МОК опубликовал критерии допуска российских атлетов на Игры. На ОИ-2024 смогут выступить лишь те спортсмены, которые пройдут квалификацию и повторную проверку на соответствие критериям.

Ранее Дмитрий Губерниев посоветовал приложить подорожник к ОКР из-за лихорадки.