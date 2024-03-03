Валиева рассказала, что на Олимпиаде 2022 года она испугалась тренеров

Российская фигуристка Камила Валиева в интервью японскому каналу NHK объяснила четвертое место на Олимпиаде 2022 года страхом перед тренерами.

«Надо было оставить этот тулуп и не пытаться дальше делать этот сальхов. И пойти уже дальше катать с тройными прыжками. Но я испугалась, что мне скажут тренеры», — сказала Загитова.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин. Как гласит документ CAS, россиянка в период с 2020 по 2021 год принимала порядка 60 лекарств и добавок.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Ранее стало известно, смогут ли россияне выступить на «Олимпиаде на стероидах».