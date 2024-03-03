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Тренер «Динамо» заявил, что его команда готова выиграть РПЛ

Тренер «Динамо» Личка заявил, что хотел бы разыграть чемпионство с «Краснодаром»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива» заявил, что его команда готова бороться за чемпионский титул. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Перед началом сезона я сказал, что хотел бы смотреть вверх, а не вниз турнирной таблицы. Я знаю, что вчера сыграл вничью «Краснодар», что вчера сыграл вничью «Зенит», но я не смотрел эти матчи, мне это неинтересно. Я думаю только о своей команде, от меня зависит игра только своей команды. Мы готовы навязать борьбу лидерам чемпионата, с нами никому не будет просто. Мы принимаем дома «Зенит», принимаем «Спартак», заканчиваем сезон гостевым матчем с «Краснодаром» — было бы здорово, если бы мы разыграли в этом матче чемпионский титул, это был бы топ!» — заявил Личка.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает третье место, набрав 35 очков. «Локомотив» занимает пятое место, имея в активе 31 балл. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 39 баллов.

В следующем туре «Динамо» сыграет дома с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 9 марта. Команды выйдут на поле в 19.30 по московскому времени.

Ранее Марцел Личка объяснил победу над «Локомотивом» дисциплиной и характером.

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