Возлюбленная Роналду рассказала, когда футболист закончит карьеру

Джорджина Родригес, возлюбленная футболиста саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, рассказала, что игрок может завершить карьеру через два года, передает Goal.com.

«Возможно, еще год. После этого — конец. Но, может быть, и два года, я не знаю точно», — сказала Джорджина.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел 20 матчей, забив 22 мяча.

Криштиану Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.

У спортсмена две дочери от модели: шестилетняя Алана Мартина и годовалая Белла Эсмеральда. Также у футболиста есть сын Криштиану-младший, который появился на свет в 2010 году. А в 2017 году суррогатная мать родила спортсмену близнецов Еву и Матео. Родригес признавалась подписчикам, что любит пасынков и падчерицу также, как и родных детей.

Ранее Лионель Месси повторил мировое достижение Роналду.