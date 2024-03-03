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Стало известно, смогут ли россияне выступить на «Олимпиаде на стероидах»

Россияне смогут выступить на «Олимпиаде на стероидах» без ограничений

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РИА Новости

Российские спортсмены смогут выступить на «Олимпиаде на стероидах» без ограничений. Об этом ТАСС сообщил президент проекта Арон Д'Соуза.

«Все спортсмены будут соревноваться как отдельные лица, а не как представители государств. К соревнованиям приглашаются спортсмены из всех стран», — сказал Д'Соуза.

Во время соревнований атлетам можно будет использовать любые препараты для улучшения результатов. Ожидается, что спортсмены будут соревноваться в плавании, единоборствах, гимнастике, тяжелой и легкой атлетике.

Д'Суза рассказал, что «Олимпиада на стероидах» будет проводиться раз в год на площадках, где уже проходили Олимпийские игры, что поможет привлечь внимание к проблеме эксплуатации олимпийской инфраструктуры, которая не используется после Игр.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Ранее четырех российских спортсменов допустили на Игры в Париже.

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