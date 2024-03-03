Стало известно, смогут ли россияне выступить на «Олимпиаде на стероидах»

Российские спортсмены смогут выступить на «Олимпиаде на стероидах» без ограничений. Об этом ТАСС сообщил президент проекта Арон Д'Соуза.

«Все спортсмены будут соревноваться как отдельные лица, а не как представители государств. К соревнованиям приглашаются спортсмены из всех стран», — сказал Д'Соуза.

Во время соревнований атлетам можно будет использовать любые препараты для улучшения результатов. Ожидается, что спортсмены будут соревноваться в плавании, единоборствах, гимнастике, тяжелой и легкой атлетике.

Д'Суза рассказал, что «Олимпиада на стероидах» будет проводиться раз в год на площадках, где уже проходили Олимпийские игры, что поможет привлечь внимание к проблеме эксплуатации олимпийской инфраструктуры, которая не используется после Игр.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Ранее четырех российских спортсменов допустили на Игры в Париже.