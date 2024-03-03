Глава команды «Формулы-1» обвинил отца трехкратного чемпиона в скандале с домогательствами

Руководитель команды «Формулы-1» «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что отец трехкратного и действующего чемпиона «Формулы-1» нидерландца Макса Ферстаппена Йос Ферстаппен был причастен к организации скандала, возникшего вокруг него. Об этом сообщает Daly Mail.

Издание отмечает, что Хорнер предполагает, что отец трехкратного чемпиона «Формулы-1» приложил руку к утечке электронных писем, которая произошла во время Гран-при. Ферстаппен-старший отрицает все обвинения.

28 февраля «Ред Булл» вынес официальное решение по делу главы команды «Формулы-1» Кристиана Хорнера. Он был оправдан по итогам внутреннего расследования, которое провела головная компания. С него были сняты все обвинения, и он сохраняет за собой должность руководителя гоночного коллектива.

16 февраля стало известно, что одна из сотрудниц «Ред Булла» обвинила Хорнера в сексуальных домогательствах. В ответ Хорнер подал в суд на издание, опубликовавшее эту информацию, потребовав также написать опровержение.

Во время расследования Хорнер принял участие в подготовке команды к грядущему чемпионату в Бахрейне и Великобритании.

Действующим чемпионом «Формулы-1» является нидерландский пилот «Ред Булла» Ферстаппен. Гонщик является трехкратным чемпионом мира в классе «Формула-1» (2021, 2022 и 2023). Он рекордсмен по количеству побед в одном сезоне и по количеству выигранных подряд Гран-при «Формулы-1».

Ранее в «Мерседесе» призвали «Формулу-1» не игнорировать скандал с домогательствами.