«Спартак» назвали великим после ничьей с «Зенитом»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера похвалил красно-белых после матча с петербургским «Зенитом» в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Ничья — это не трагедия! «Спартак» — великая команда. Они доказали это даже без Промеса и Абаскаля! «Спартак дал» сигнал... Они будут бороться за титул до конца!» — заявил итальянский специалист.

2 марта «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0). «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль уехал из Санкт-Петербурга перед игрой, чтобы посмотреть матч на базе красно-белых в Москве. Он не мог руководить красно-белыми с бровки из-за дисквалификации.

Форвард столичного клуба Квинси Промес не смог вылететь вместе со командой на игру с «Зенитом» из Дубая 29 февраля. Его задержали, так как он покинул место ДТП, в которое попал во время сборов в Объединенных Арабских Эмиратах.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, набрав 31 очко. В следующем туре подопечные Абаскаля сыграют с воронежским «Факелом» (10 марта)

Ранее Абаскаля назвали слабаком.