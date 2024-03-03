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Игрок «Спартака» о реакции друзей на переезд в Россию: в лицо ничего не говорят

Игрок «Спартака» Рябчук не испытывал давления на родине из-за переезда в Россию

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Александр Ступников/РИА Новости

Футболист московского «Спартака» и сборной Молдавии Олег Рябчук заявил, что у нет проблем в национальной команде из-за переезда в России. Об этом он рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Разговаривал с тренерским штабом сборной. Никогда проблем не возникало. Конечно, в других странах люди говорят что-то негативное: «Как ты можешь жить в России, когда такое творится в мире?» Но, даже если ты будешь жить свою жизнь идеально, люди будут говорить что-то плохое про тебя. Думаю о себе, о своей семье, о своей команде и о том, как могу ей помочь.

Что касается моих друзей в Португалии или других странах, то в лицо никто ничего не говорит. Может быть, за спиной и ведутся какие-то разговоры. Но это происходит всю мою жизнь — футболисты к такому привыкают быстро», — заявил защитник.

Рябчук имеет двойное гражданство и был заявлен в «Спартаке» как португалец. Он перешел в московский клуб в августе 2023 года. В текущем сезоне игрок провел 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

2 марта «Спартак» в Санкт-Петербурге сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, набрав 31 очко. «Зенит» располагается на второй строчке, имея в активе 37 баллов. Команда Сергея Семака отстает от лидера, «Краснодара», на два очка.

Ранее «Зенит» и «Спартак» установили новый рекорд.

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