Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Брат Хабиба одержал пятую победу в UFC

Боец ММА Умар Нурмагомедов победил Алмахана на UFC Fight Night 238

close
100%
UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Умар Нурмагомедов одержал победу над представителем Казахстана Бекзатом Алмаханом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Nights 238 в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

Поединок продлился все три раунда и закончился победой Нурмагомедова единогласным решением судей. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий турнира.

В активе двоюродного брата экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова теперь 17 побед в 17 поединках. 28-летний боец выступает в UFC с 2021 года, одержав победы во всех пяти поединках. Предыдущий бой Умар провел зимой 2023 года, нокаутировав в первом раунде Раони Барселоса из Бразилии. Позднее Нурмагомедов получил травму и перенес операцию.

На счету Алмахана 11 побед при двух поражениях. Он становился чемпионом казахстанского промоушена Octagon Promotions.

Ранее российский боец стал тройным чемпионом One FC.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами