Брат Хабиба одержал пятую победу в UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Умар Нурмагомедов одержал победу над представителем Казахстана Бекзатом Алмаханом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Nights 238 в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

Поединок продлился все три раунда и закончился победой Нурмагомедова единогласным решением судей. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий турнира.

В активе двоюродного брата экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова теперь 17 побед в 17 поединках. 28-летний боец выступает в UFC с 2021 года, одержав победы во всех пяти поединках. Предыдущий бой Умар провел зимой 2023 года, нокаутировав в первом раунде Раони Барселоса из Бразилии. Позднее Нурмагомедов получил травму и перенес операцию.

На счету Алмахана 11 побед при двух поражениях. Он становился чемпионом казахстанского промоушена Octagon Promotions.

Ранее российский боец стал тройным чемпионом One FC.