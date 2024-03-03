«Вашингтон» объяснил решение выставить российского хоккеиста на драфт отказов

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталс» Брайан Маклеллан объяснил решение выставить российского хоккеиста Евгения Кузнецова на драфт отказов. Его слова приводит журналист Тарик Эль-Башир в соцсети Х.

Маклеллан назвал уход Кузнецова из команды новым стартом для игрока. «Он искал смену обстановки, и драфт отказов может привести в движение механизмы, которые позволят этому произойти», — заявил он.

2 марта официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сообщил, что Кузнецов завершил прохождение Программы помощи НХЛ, участие в которой он принимал с середины февраля.

Программа работает с игроками, страдающими от психологических проблем, а также наркотической или алкогольной зависимости.

Осенью 2019 года Кузнецова дисквалифицировали за употребление кокаина. НХЛ отстранила его на три матча, а Международная федерация хоккея (IIHF) — на четыре года от выступлений на международных турнирах и матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Кузнецов выступает за «Кэпиталз» с 2014 года, до этого он играл только за челябинский «Трактор». Его контракт с «Вашингтоном» при средней зарплате $7,8 млн за сезон действует до 2025 года.

В текущем сезоне НХЛ россиянин принял участие в 43 матчах команды, отметившись шестью заброшенными шайбами и 11 результативными передачами.

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