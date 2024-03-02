В «Зените» объяснили ничью со «Спартаком» осторожной игрой

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб не доволен ничейным результатом в игре 19-го тура чемпионата России против петербургского «Зенита». Его слова приводит «Газета.Ru».

«Ожидаемо тяжелая игра, не смогли, к сожалению, порадовать наших болельщиков. Что касается качества игры, то в первом тайме она была повеселее. Если бы был забит гол, то игра бы раскрылась. Но этого не случилось, команды играли до ошибки, из-за чего во втором тайме моментов стало еще меньше. Жаль, что не получилось победить, будем готовиться к следующему матчу», — заявил Семак.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает четвертое место, набрав 31 очко. «Зенит» располагается на второй строчке, имея в активе 37 баллов. На первой строчке идет «Краснодар», имея в активе 39 баллов.

В следующем туре «Спартак» сыграет с воронежским «Факелом». Встреча состоится 10 марта. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени. «Зенит» 9 марта сыграет с екатеринбургским «Уралом». Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.

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