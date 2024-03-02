«Зенит» и «Спартак» установили новый рекорд

Матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» посетили 57865 зрителей , что является рекордом после введения системы Fan ID.

Матч завершился со счетом 0:0.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль уехал из Санкт-Петербурга перед игрой, чтобы посмотреть матч на базе красно-белых в Москве. Он не мог руководить красно-белыми с бровки из-за дисквалификации.

Закон о Fan ID был принят в декабре 2021 года, а вступил в силу с 1 июня 2022 года. С марта 2023 года без карты болельщика нельзя посетить матчи Российской премьер-лиги (РПЛ), а также финальный матч Кубка России.

Активные болельщики большинства клубов РПЛ объявили о бойкоте матчей, где действует карта болельщика.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает четвертое место, набрав 31 очко. «Зенит» располагается на второй строчке, имея в активе 37 баллов. На первой строчке идет «Краснодар», имея в активе 39 баллов.

Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что Fan ID обеспечивает безопасность на стадионах.