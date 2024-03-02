ЦСКА установил клубный антирекорд

Московский ЦСКА в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с «Оренбургом», выйдя вперед на 81-й минуте. Telegram-канал «Цифроскоп» сообщает, что армейцы установили клубный антирекорд. Это самая поздняя минута, на которой красно-синие повели в счете в чемпионатах России, но не смогли выиграть.

На 81-й минуте матча игрок ЦСКА Тамерлан Мусаев открыл счет. Уже в компенсированное время Матиас Перес восстановил равенство в матче.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает седьмое место, набрав 29 очков. «Оренбург» располагается на 14-й строчке, имея в активе 16 баллов. На первом месте идет «Краснодар», имея в активе 39 баллов, на втором месте располагается петербургский «Зенит», набрав 36 очков. Замыкает тройку сильнейших столичное «Динамо». Подопечные Марцела Лички набрали 32 очка.

В следующем матче РПЛ ЦСКА сыграет в Самаре с «Крыльями Советов». Встреча состоится 8 марта. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Ранее лидер РПЛ потерял очки в матче с «Рубином», пропустив на последней минуте.