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Анчелотти разозлился на игрока «Реала», тот вынужден покинуть клуб

Вратарь «Реала» Кепа должен покинуть клуб после недовольства Анчелотти

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GlobalLookPress

В СМИ ранее попала информация, что вратарь «Реала» Кепа Аррисабалага разочарован тем, что мало играет в мадридском клубе. Эта утечка не понравилась главному тренеру команды Карло Анчелотти, который разозлился на футболиста. Об этом сообщает Don Diario.

Сообщается, что Анчелотти остался недоволен действиями Кепы, и теперь вратарь должен будет покинуть команду по окончании арендного договора 30 июня текущего года.

Кепа выступает за «Реал» с 2023 года на правах аренды. Голкипер принадлежит лондонскому «Челси». Также он успел поиграть на родине за «Реал Вальядолид» и «Атлетик Бильбао». На его счету 13 матчей в сборной Испании.

В текущем сезоне Кепа провел в Ла Лиге 12 матчей, пропустив девять мячей. На два проведенных матча больше у украинского вратаря Андрея Лунина (семь пропущенных мячей).

После 26 матчей чемпионата Испании «Реал», набрав 65 очков, единолично возглавляет турнирную таблицу. Второй идет «Жирона», у которой на шесть очков меньше. Тройку замыкает «Барселона» с 57 очками.

Ранее сообщалось, что жена чемпиона мира по футболу 2022 года угрожает продать его медаль.

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