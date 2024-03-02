Касаткина раскритиковала правила тенниса после скандала Рублева с судьей

Российская теннисистка Дарья Касаткина в социальных сетях поддержала своего соотечественника Андрей Рублева после того, как его дисквалифицировали во время матча турнира ATP-500 в Дубае из-за скандала с судьей.

«То есть можно просто дисквалифицировать игрока, отобрать у него очки и призовые, даже не проверив видеоповтор? Какая шутка. Очередное подтверждение того, что нам нужен VAR в теннисе и электронная линия сигнала на все турниры», — написала Касаткина.

26-летний россиянин был дисквалифицирован прямо по ходу полуфинального матча против казахстанца Александра Бублика при счете 7:6(7:4), 6:7(5:7), 5:6.

Рублев усомнился, что его мяч улетел в аут, и накричал на линейного арбитра, назвав его «дебилом». Судья ничего не понял, но это оскорбление услышал другой арбитр, который понимал по-русски, и доложил супервайзеру матча, переведя его на английский при помощи матершинного слова.

Супервайзер принял решение о немедленной дисквалификации Рублева.

Теннисист был возмущен и пытался убедить супервайзера в том, что он не произносил матершинных слов и перевод русскоязычного арбитра является не совсем верным. Однако решение осталось в силе.

Ранее у Рублева отобрали $159 тысяч за скандал с судьей на турнире в Дубае.