Экс-тренер сборной России назвал дуэт фаворитов РПЛ

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что «Краснодар» имеет шансы побороться за чемпионский титул Российской премьер-лиги (РПЛ) в этом году.

По его мнению, команда Владимира Ивича осенью смогла найти баланс между атакой и обороной, за счет чего и обеспечила себе лидерство в турнирной таблице.

«Конечно, верю в «Краснодар», у них есть для этого возможности, они их демонстрировали нам их по ходу прошлого года. Они не случайно идут на первом месте — у их футболистов есть четкое понимание как выигрывать матчи и что нужно делать, чтобы не проиграть. «Краснодар» — команда с хорошей психологической устойчивостью, которая ищет счастье в атаке, но при этом никак не теряет внутренний игровой баланс и понимает, что помимо атак нужно уметь хорошо обороняться. Мы все это видели, поэтому я с интересом жду их соперничества с «Зенитом» за чемпионство», — заявил Игнатьев.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет завтра, 2 марта, на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Краснодар» 3 марта на своем стадионе сыграет с «Рубином», этот матч начнется в 16:30 мск.

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