Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «Спорт-Экспрессу» высказался о видео, где нападающий «железнодорожников» Артем Дзюба исполняет фанатскую песню петербургского «Зенита».

«Какие эмоции от пеcни Дзюбы? Еcли мы будем отcлеживать, что в минуты отдыха иcполняет любой наш игрок... Это личное дело Артема. Но, cудя по интереcу к его перcоне, могу cказать: еcли бы Дзюбы не cущеcтвовало, его бы cтоило придумать. Это человек, который двигает футбол в маccы, развивает вид cпорта. Без него народная игра была бы гораздо cкучнее», — заявил Нагорных.

В декабре 2023 года Дзюба на вечеринке, посвященной дню рождения супруги, спел песню о «Зените» группы «Ленинград». Форвард выступал выступал за сине-бело-голубых с июля 2015 по июнь 2022 года.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Ранее Дзюбу обвинили в некорректном отношении к Семаку.