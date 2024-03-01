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Мостовой жестко раскритиковал Промеса за арест в Дубае

Экс-футболист Мостовой заявил, что «Спартак» потерял Промеса после ареста в ОАЭ

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой подверг критике нападающего красно-белых Квинси Промеса, который был арестован в Дубае за то, что попал в аварию и скрылся с места ДТП. Инцидент произошел во время зимних сборов «Спартака» в ОАЭ. Слова Мостового приводит «Чемпионат».

«У многих, кто был на сборах, возникает вопрос: «Как это возможно?» Когда ты знаешь, что у тебя не все так хорошо, и происходит такая ситуация, это уже ни в какие ворота не лезет! Как это произошло? «Спартак» потерял лучшего футболиста за последние годы», — заявил Мостовой.

Из-за ареста Промес не смог вылететь вместе с командой в Москву и точно пропустит матч с «Зенитом», который состоится в Санкт-Петербурге в субботу, 2 марта.

Журналист Дмитрий Егоров заявил, что нидерландскому футболисту грозят четыре года тюрьмы в ОАЭ за побег с места аварии и что в ближайшее он предстанет перед судом.

Однако затем источник Sport24 сообщил, что Промеса выпустили из отделения полиции, однако о его возвращении в Россию речь пока не идет.

Тем временем в дело вмешалась прокуратура Нидерландов, которая направила в ОАЭ запрос на экстрадицию футболиста. Ранее в феврале суд Амстердама признал Промеса виновным в контрабанде 1300 кг кокаина. По этой причине прокуратура требует у властей ОАЭ выдать им игрока «Спартака».

Решение по данному вопросу пока не принято.

Ранее «Спартак» выступил с заявлением по ситуации с задержанным в ОАЭ Промесом.

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