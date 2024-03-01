Рублева дисквалифицировали по ходу полуфинала турнира в Дубае

Российского теннисиста Андрея Рублева дисквалифицировали за оскорбление судьи в полуфинальном матче турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

Рублев играл против Александра Бублика. В третьем сете после окончания гейма при счете 6:5 в пользу теннисиста из Казахстана Рублев накричал на линейного арбитра, утверждая, что мяч попал в аут.

В другом полуфинале россиянин Даниил Медведев сразится с французом Уго Умбером. Игра пройдет 1 марта, начало в 18.55 по московскому времени.

Призовой фон турнира в ОАЭ превышает 2,9 млн долларов. Соревнования завершатся 2 марта. Действующим чемпионом является Медведев, обыгравший в финале Рублева.

Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. По решению Великобритании в 2022 году они пропустили Уимблдонский турнир, ставший единственным из серии «Большого шлема».

Ранее Медведев выразил желание сыграть на ОИ в Париже.