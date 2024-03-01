«Спартак» выступил с заявлением по ситуации с задержанным в ОАЭ Промесом

Нидерландский форвард московского «Спартака» Квинси Промес, задержанный в ОАЭ, пропустит матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита». Об этом сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

«Промеc пропуcтит матч c «Зенитом». Футболиcт по-прежнему находитcя в ОАЭ. Клуб c ним на cвязи и оказывает необходимое cодейcтвие в разрешении обcтоятельcтв, которые не позволили ему cвоевременно прилететь в Cанкт-Петербург. Учитывая, что Промеc не будет учаcтвовать в игре по личным причинам, поcле возвращения в Роccию клуб применит к нему диcциплинарные меры», — говорится в сообщении.

29 февраля при попытке вылететь из Дубая в Россию футболист был задержан полицией в аэропорту. Он не смог вместе с командой вылететь на матч против петербургского клуба.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в ОАЭ из-за того, что он сбежал с места ДТП.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала футболисту девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

Ранее Губерниев нецензурно оскорбил Промеса после его задержания в ОАЭ.