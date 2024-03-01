Стало известно, почему Промеса не выпускают из ОАЭ

Футболиста «Спартака» Квинси Промеса не выпустили из ОАЭ из-за обращения прокуратуры Нидерландов. Об этом сообщает Telegram-канал MASH.

Как утверждает источник, прокуратура Нидерландов требует от ОАЭ выдачи Промеса. Силовики ОАЭ 29 февраля не дали футболисту вылететь со «Спартаком» со сборов в Россию — они запросили у нидерландцев дополнительные документы, чтобы решить вопрос об экстрадиции.

Также уточняется, что Промес имеет шанс вернуться в Россию, если в течение 48 часов голландцы не предоставят необходимые документы.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

22 февраля РБК сообщил о том, что Промес готов лично дать показания в суде Амстердама при условии, что он не будет задержан.

29 февраля при попытке вылететь из Дубая (ОАЭ) в Россию футболист был задержан полицией в аэропорту. Он не смог вместе с командой вылететь в Санкт-Петербург на матч против «Зенита».

Ранее экс-член РФС заявил, что Россия сама унизит себя, если будет спасать Промеса.